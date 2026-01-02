В Минобороны опровергли сообщения об ударах РФ по Харькову

В МО РФ заявили, что российские войска не планировали и не атаковали город

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Andrii Marienko

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Информация о якобы нанесении ВС РФ удара по городу Харькову не соответствует действительности. ВС РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте Харькова, заявили в Минобороны России.

"Информация о якобы нанесении 2 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации удара по городу Харькову не соответствует действительности. Вооруженные силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова", - сказали там.