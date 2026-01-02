Сальдо: Киев выпустил три БПЛА по кафе и отелю в Хорлах

Второй нес боезаряд порядка 20 кг тротила, сообщил губернатор региона

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь выпустили три БПЛА по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области, второй нес боезаряд порядка 20 кг тротила. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Первый беспилотник прилетел минут за 10 до 00:00 мск, то есть до начала нового года. Он упал поблизости и разорвавшиеся осколки не сильно повредили кафе. Люди даже не сразу реагировали. <…> Во время начала речи поздравления президента страны (президента РФ Владимира Путина) прилетел второй [БПЛА], осколочный. И боезаряд, очевидно, был не менее чем <...> примерно 20 кг тротила. Это много, это очень много для такого, собственно говоря, небольшого кафе. Люди, когда начали выбегать из кафе - уже в новом году, - через несколько минут был нанесен третий удар. И все было рассчитано именно таким вот самым циничным, фашистским [способом]", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".