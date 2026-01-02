Число госпитализированных в Крыму после атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 14

В Минздраве сообщили, что спасти женщину, ранее доставленную в Джанкойскую центральную районную больницу, не удалось

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Число пострадавших, доставленных в больницы Крыма после удара ВСУ по кафе в селе Хорлы Херсонской области, выросло до 14. Об этом сообщили в Минздраве Республики Крым.

Ранее сообщалось о 10 госпитализированных в больницы Крыма пострадавших.

"По состоянию на 14:00 мск 02.01.2026 в медицинских организациях Республики Крым находятся 14 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что два человека - взрослый и ребенок - находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

В Минздраве уточнили, что спасти женщину, ранее доставленную в Джанкойскую центральную районную больницу, не удалось.