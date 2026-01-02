Сальдо: украинский народ сопереживает россиянам после теракта в Хорлах

Люди сопереживают погибшим и пострадавшим от рук боевиков ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Жители Украины скорбят по погибшим в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области россиянам, так как не являются их врагами, в отличие от киевских властей. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"На Украине поисковые запросы о трагедии в Хорлах перевалили за полмиллиона, эта тема там сейчас одна из самых обсуждаемых. Люди сопереживают погибшим и пострадавшим от рук боевиков ВСУ россиянам, скорбят, разделяют боль и горе их семей. Это значит, что украинский народ не является для нас врагом, в отличие от преступной киевской хунты", - сказал глава Херсонской области.