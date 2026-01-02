Над регионами России сбили пять украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
10:54
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Средства ПВО за четыре часа сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, в том числе два - над территорией Московского региона. Об этом сообщили в Минобороны России.
"2 января текущего года в период с 09:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА - над территорией Нижегородской области, два БПЛА - над территорией Московского региона и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.