Над регионами России сбили пять украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили в период с 09:00 до 13:00 мск

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Средства ПВО за четыре часа сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, в том числе два - над территорией Московского региона. Об этом сообщили в Минобороны России.

"2 января текущего года в период с 09:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА - над территорией Нижегородской области, два БПЛА - над территорией Московского региона и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.