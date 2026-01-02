Число погибших из-за атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 28

Пострадавших более 60 человек, сообщил глава региона Владимир Сальдо

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Число мирных жителей, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, возросло до 28, рассказал ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

Ранее глава региона сообщал о 27 жертвах удара.

"28 уже погибших, в больнице сегодня погибли трое. Пострадавших уже, вместе с погибшими, более 60. Находились во время удара в этом кафе больше 100 человек", - сказал Сальдо.