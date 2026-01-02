Су-34 ударил по скоплению военных и техники ВСУ в зоне СВО

Экипаж применил для атаки авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению личного состава ВСУ в зоне ответственности Южной группировки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - сказали в министерстве.

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

После получения подтверждения от разведки об уничтожении заданной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.