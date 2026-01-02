Кадыров показал кадры ликвидации живой силы ВСУ на харьковском направлении

Противник пытался скрыться среди домов частной застройки, сообщил глава Чечни

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Рамзана Кадырова/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 2 января./ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео уничтожения живой силы ВСУ на харьковском направлении.

"Харьковское направление. Район населенного пункта Волчанские хутора. Группа операторов БПЛА батальона "Запад-Ахмат" МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством дорогих братьев - Рустама и Исмаила Агуевых, при взаимодействии с военнослужащими 128-й бригады МО РФ активно выбивают укронацистов из частного сектора", - написал Кадыров в описании к видео.

По его словам, в ходе аэроразведовательных мероприятий было выявлено движение противника среди домов частной застройки.

"Наши бойцы немедленно отреагировали на ротацию врага в заданном квадрате и нанесли точные удары FPV-дронами. В результате удачной боевой операции ликвидировано шесть укрофашистов. На кадрах все результаты налицо. В таком режиме парни работают круглосуточно", - добавил Кадыров.