Белгородскую область атаковали более 130 беспилотников за сутки

По селам Грайворонского округа было выпущено 17 боеприпасов

БЕЛГОРОД, 2 января. /ТАСС/. Населенные пункты Белгородской области за минувшие сутки атаковали более 130 беспилотников. Также по селам Грайворонского округа было выпущено 17 боеприпасов, сообщили в оперштабе региона.

"В Белгородском округе поселки Майский, Малиновка, Октябрьский и Разумное, села Беловское, Бессоновка, Ближнее, Веселая Лопань, Нечаевка, Орловка, Репное, Стрелецкое и Ясные Зори атакованы 25 беспилотниками, в Борисовском округе - 32 беспилотниками. Над Шебекинским округом сбиты и подавлены 13 беспилотников, над Яковлевским - восемь беспилотников, над Прохоровским округом сбиты восемь беспилотников самолетного типа. В Грайворонском округе населенные пункты подверглись семи обстрелам с применением 17 боеприпасов и атакованы 14 беспилотниками", - говорится в сообщении.

Кроме того, над Губкинским округом сбиты восемь беспилотников самолетного типа, в Старооскольском и Алексеевском округах ПВО уничтожили по четыре БПЛА в каждом, еще по два беспилотника сбили над Белгородом, Новооскольским, Валуйским, Красненским, Вейделевским и Волоконовским округами. Над Красногвардейским округом системой ПВО сбит один беспилотник самолетного типа. Поселки в Красноружском округе атаковали пять БПЛА.