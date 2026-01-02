CNN: ВСУ терпят поражение в Запорожской области

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. ВСУ приходится отступать на юге Запорожской области под натиском ВС РФ. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По словам одного из украинских офицеров Службы безопасности Украины, ситуация в регионе напряженная.

Как передает CNN, ВС РФ продвинулись по открытой местности в нескольких районах на юге Запорожской области. Отмечается, что украинские войска уступают по численности российским.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожской области за минувшую неделю.