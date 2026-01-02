ТАСС: в Харьковской области уничтожили три штурмовые группы ВСУ
04:07
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Три штурмовые группы ВСУ уничтожены в районе Лимана Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении в лесу возле Лимана наши штурмовики заняли опорный пункт врага. Противник предпринял попытку контратаки тремя сводными штурмовыми группами 57-й и 58-й отдельной мотопехотных бригад на пикапах. В ходе комплексного огневого поражения все три группы уничтожены", - сказал собеседник агентства.