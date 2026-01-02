Расчет гаубицы Д-30 уничтожил блиндаж и наблюдательные посты ВСУ

Задачу выполнили артиллеристы группировки войск "Южная", сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожили из гаубицы Д-30 укрепленный блиндаж и наблюдательные посты Вооруженных сил Украины на костантиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Южной группировки войск на константиновском направлении в районе населенного пункта Степановка нанес точный огневой удар по позициям противника, уничтожив укрепленный блиндаж с живой силой и два наблюдательных поста ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.