Расчет гаубицы Д-30 уничтожил блиндаж и наблюдательные посты ВСУ
10:12
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Южная" уничтожили из гаубицы Д-30 укрепленный блиндаж и наблюдательные посты Вооруженных сил Украины на костантиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Южной группировки войск на константиновском направлении в районе населенного пункта Степановка нанес точный огневой удар по позициям противника, уничтожив укрепленный блиндаж с живой силой и два наблюдательных поста ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.