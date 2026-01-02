Почти 1,8 тыс. абонентов Запорожской области остались без света после удара ВСУ

Основной удар противника пришелся по электросетям, обеспечивающим электроснабжение жителей Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Почти 1,8 тыс. абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины по электросетям, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

"1 777 абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения. Основной удар противника пришелся по электросетям, обеспечивающим электроснабжение жителей Каменско-Днепровского муниципального округа", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что в настоящий момент из-за аварии на сетях также частично обесточены два села Веселовского муниципального округа.

По его словам, энергетики приступят к работам на энергообъектах "сразу после стабилизации обстановки", поскольку в регионе сохраняется опасность повторных ударов со стороны противника.