ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

Почти 1,8 тыс. абонентов Запорожской области остались без света после удара ВСУ

Основной удар противника пришелся по электросетям, обеспечивающим электроснабжение жителей Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий
Редакция сайта ТАСС
11:49
обновлено 11:59

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Почти 1,8 тыс. абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины по электросетям, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"1 777 абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения. Основной удар противника пришелся по электросетям, обеспечивающим электроснабжение жителей Каменско-Днепровского муниципального округа", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что в настоящий момент из-за аварии на сетях также частично обесточены два села Веселовского муниципального округа.

По его словам, энергетики приступят к работам на энергообъектах "сразу после стабилизации обстановки", поскольку в регионе сохраняется опасность повторных ударов со стороны противника. 

УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область