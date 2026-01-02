Сенатор Волошин: ВСУ несут колоссальные потери, цепляясь за территории в ДНР

Российские войска перемалывают подразделения украинской армии, лишая их стратегической инициативы, сообщил сенатор РФ от республики

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери, пытаясь удержаться в населенных пунктах Донецкой Народной Республики, где десятилетиями возводили укрепления. ВС РФ перемалывают подразделения украинской армии, лишая их стратегической инициативы, сообщил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают методичное выдавливание противника с ключевых рубежей. Мы планомерно закрепляемся на достигнутых позициях. Противник несет колоссальные потери, цепляется за населенные пункты, которые он десятилетиями превращал в укрепрайоны", - сказал сенатор.

Он уточнил, что, по официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, в течение 2025 года освобождено и взято под полный контроль свыше 4,7 тыс. кв. км территории Донбасса и Новороссии, в том числе в Донецкой Народной Республике освобождено более 3,3 тыс. кв. км. Значительные успехи достигнуты и на других направлениях, за год под контроль ВС РФ перешли 334 населенных пункта макрорегиона.

"Линия фронта сегодня - живой, пульсирующий организм, и ее конфигурация меняется в сторону, отвечающую задачам полного освобождения исторических земель Российской Федерации. Российская армия последовательно перемалывает ресурсы и резервы противника, лишая его стратегической инициативы", - добавил собеседник агентства.