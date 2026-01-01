Гатилов требует от УВКПЧ ООН публично осудить теракт Киева в Херсонской области

Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве указал, что замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов © Михаил Метцель/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 2 января. /ТАСС/. Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и возглавляемому им управлению (УВКПЧ ООН) следует немедленно осудить теракт ВСУ в Херсонской области, в результате которого погибли 24 мирных жителя. Об этом заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ (Совета по правам человека - прим. ТАСС) в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном в телеграм-канале постпредства.

"Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", - добавил дипломат.

По словам постпреда, речь идет об "очередном безумном злодеянии Зеленского и его клики". Они "давно и безвозвратно превратились в кровавых монстров, главная цель которых - любыми способами удержаться у власти". Киевский режим всеми силами пытается "отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска мирных развязок конфликта", считает Гатилов.

Президент РФ Владимир Путин согласился, что удар ВСУ беспилотниками по селу Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь по жестокости и цинизму сравним с сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам разговора с главой государства.