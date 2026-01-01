Путин согласен, что удар по Хорлам сравним с сожжением людей в Одессе в 2014 году

Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо по итогам разговора с президентом

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился, что удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области по жестокости и цинизму сравним с сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам разговора с главой государства.

"Владимир Владимирович согласился с точкой зрения, что это преступление по жестокости, бесчеловечности и цинизму такое же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года", - написал он в своем Telegram-канале.