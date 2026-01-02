ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Сальдо: около недели понадобится на опознание погибших в Хорлах

Экспертизу проведут при помощи ДНК-анализа
16:01
обновлено 16:25
ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Около недели понадобится судмедэкспертам для опознания при помощи анализа ДНК всех жителей, погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Ранее на сайте губернатора был опубликован список из 12 человек, чьи тела уже идентифицированы.

"Очевидно, противник применил взрывные вещества, которые зажигательные, поэтому [тела] сгорели, там остались только фрагменты тел. Только по ДНК-анализу могут определить, на это неделя примерно уйдет", - сказал Сальдо.

Он добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь. 

