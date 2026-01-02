ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Сальдо: большинство в кафе в Хорлах в новогоднюю ночь были местные

Губернатор региона уточнил, что судмедэксперты продолжают работу по установлению погибших
11:42
обновлено 11:57

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Большая часть людей, которые были в кафе в Хорлах Херсонской области, были местные, приезжих устанавливают. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Практически все, кто там был, известны, потому что большая часть там были местные жители. Из соседних населенных пунктов, там есть неподалеку районный центр, Каланчак называется, оттуда люди приехали. <...> Пока что неизвестны гости", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Сальдо уточнил, что судмедэксперты продолжают работу по установлению погибших, по результатам анализа ДНК определят личность и найдут родственников. 

