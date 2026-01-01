Дмитриев поинтересовался, осветят ли традиционные западные СМИ трагедию в Хорлах

Этим вопросом глава РФПИ задался, сделав в X репост блогера, написавшего о трагедии в Херсонской области

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задал вопрос, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

"Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?" - написал он в Х, сделав репост одного из блогеров, который написал о событии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что Запад следует тактике "стратегического молчания" и предпочитает не видеть теракты, совершенные киевским режимом.