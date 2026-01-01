Захарова: у сомневающихся в наличии жертв атаки ВСУ в Хорлах нет совести

Запад придерживается тактики "стратегического молчания", когда можно годами не видеть теракты Банковой", добавила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у "сомневающихся" в наличии жертв в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области "нет совести".

"Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии "сомнений" в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы "совести у вас нет, что ли", но не буду - знаю, что нет. Ну и тактику "стратегического молчания", когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее на сайте губернатора Херсонской области сообщалось, что первые семь человек, погибших в Хорлах при атаке ВСУ на кафе и гостиницу, опознаны в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. На сайте уточняется, что идентификация всех погибших возможна только после специальной генетической экспертизы.