Опубликован первый список погибших в Хорлах

Удалось опознать семь человек, указано на сайте губернатора

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Первые семь человек, погибших в Хорлах Херсонской области при атаке ВСУ на кафе и гостиницу, опознаны в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. Список опознанных жертв опубликован на сайте губернатора.

В списке значится один несовершеннолетний - девушка 2008 года рождения. Также упомянуты трое мужчин 1970, 1977 и 1983 годов рождения, а также женщины 1959, 1995, и 1999 годов рождения.