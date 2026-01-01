Для опознания всех погибших при атаке на Хорлы нужна генетическая экспертиза

Пока удалось установить личности семи человек, говорится на сайте губернатора Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Генетическая экспертиза необходима для идентификации всех жертв атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, сообщается на сайте губернатора.

"Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы", - говорится в сообщении.

На сайте указано, что пока удалось установить личности семи человек, погибших из-за удара БПЛА ВСУ.