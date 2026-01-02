ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Студентка-правовед погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах

У нее осталась трехлетняя дочь
14:02
обновлено 14:09

Анастасия Сабитова

© Официальный Telegram-канал Института управления и права Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ)

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. При ударе ВСУ по кафе в Хорлах погибла 24-летняя студентка Института управления и права Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Анастасия Сабитова. У нее осталась трехлетняя дочь. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

"Теракт в Хорлах унес жизнь студентки Института управления и права ХГПУ Анастасии Сабитовой, ей было всего 24 года. Анастасия одна воспитывала трехлетнюю дочь Амину. Теперь малышка осталась без мамы", - сказано в сообщении.

В вузе выразили соболезнования родным и близким погибших. 

