После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших

Состояние четверых, включая одного ребенка, тяжелое, остальные - в средней степени тяжести

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них 5 детей. Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым и Херсонской области находятся 14 пострадавших при ударе украинских националистов, среди них пять детей. Состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь", - сказал он.

Кузнецов уточнил, что четверо пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. По данным региональных властей, погибли 24 человека. Возбуждено уголовное дело о теракте, 2 и 3 января объявлены в Херсонской области днями траура.