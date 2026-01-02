Хакеры атаковали сайт со списками жертв удара ВСУ по Херсонской области

Доступ к ресурсу для родственников погибших заблокирован

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Хакеры атаковали сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки жертв атаки Вооруженных сил Украины в новогоднюю ночь. Доступ к ресурсу для родственников погибших заблокирован, сообщил ТАСС глава региона Владимир Сальдо.

К вечеру 1 января на сайте были опубликованы имена семи погибших в Хорлах при атаке ВСУ на кафе и гостиницу, опознанных в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. Идентификация всех жертв возможна только после специальной генетической экспертизы.

"Сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки погибших в результате атаки ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах, подвергся DoS-атаке. Из-за действий западных хакеров родственники погибших и пострадавших лишены возможности получать оперативную информацию. Считаю подобные действия верхом цинизма и преступлением против человечности", - сказал Сальдо.