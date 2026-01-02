Силы ПВО за шесть часов сбили 11 украинских БПЛА

Из них шесть беспилотников уничтожили над Ростовской областью

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 11 беспилотников ВСУ самолетного типа над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.

"2 января 2026 года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 6 - над территорией Ростовской области, 2 - над территорией Республики Татарстан, 1 - над территорией Воронежской области, 1 - над территорией Республики Крым и 1 - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.