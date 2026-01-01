ТАСС: Киев за год от действий ВС России потерял 19 истребителей

Речь идет в том числе об американском F-16

Редакция сайта ТАСС

© Alex Brandon - Pool/ Getty Images

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Противовоздушная оборона и ВКС России сбили не менее 19 истребителей Воздушных сил Украины в 2025 году, включая американский F-16, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

За 2025 год Украина потеряла по меньшей мере восемь самолетов Су-27 и десять МиГ-29.

Зимой 2025 года - шесть из них. Так, российские летчики истребительной авиации сбили по одному Су-27 и МиГ-29, а расчеты ПВО - три МиГа и один Су-27.

Также в марте от действий средств российской противовоздушной обороны Украиной были безвозвратно утеряны три МиГ-29. Еще один был сбит в воздушном бою с российскими летчиками.

В апреле в российском оборонном ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны впервые сбили американский истребитель F-16, стоявший на вооружении Воздушных сил ВСУ. Также летчики российской истребительной авиации сбили в том же месяце Су-27. Еще один МиГ-29 был уничтожен в мае действиями систем ПВО.

Вторая половина года

Летом Украина потеряла два Су-27 и один МиГ-29, осенью - еще два Су-27.

9 декабря в Минобороны РФ сообщили о сбитии украинского истребителя Су-27 действиями ВКС России. Кроме того, 1 января 2026 года в сводке российского оборонного ведомства сообщалось, что Украина потеряла еще один Су-27. Таким образом, по данным на 1 января, Украина потеряла 670 самолетов и 283 вертолета.

Большую часть авиации ВСУ потеряли в первые два года специальной военной операции: около 90% вертолетов и более 80% самолетов были уничтожены российскими войсками в 2022 и 2023 году.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС заявил, что российский многоцелевой истребитель Су-35С "прижал к земле" американские F-16 и французские Mirage, заставив натовские самолеты на Украине летать на предельно малых высотах в тылу.