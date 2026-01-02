Военкор Поддубный: разведчики РФ нашли в Димитрове приказ об эвакуации ВСУ

Документ датирован 13 ноября, сообщил военный корреспондент

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские разведчики нашли в освобожденном Димитрове (украинское название - Мирноград) в ДНР приказ командующего оперативного командования "Восток" ВСУ об отступлении украинских подразделений. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, документ датирован 13 ноября. "Начиная с 20.11.2025 организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новоэкономическое, Лиман, Даченское в район Доброполья", - приводит военкор текст документа.

Поддубный подчеркнул, что документ подтверждает факт, что "киевский режим вводил в заблуждение весь мир относительно обстановки". "По сути, это замысел на отступление/бегство. Но замыслом тут, конечно, и не пахнет. Смысл приказа - спасайся кто может и как может", - отметил военкор.