МО РФ показало кадры поражения "Геранями" объектов ВСУ в Черниговской области

Цели были уничтожены возле Семеновки, сообщили в ведомстве
Редакция сайта ТАСС
13:15
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения войсками беспилотных систем с применением БПЛА "Герань-2" пункта управления беспилотниками и склада с БПЛА противника возле Семеновки в Черниговской области.

Ранее сообщалось об уничтожении беспилотчиками ВС РФ с задействованием "Гераней-2" казарм учебного центра подготовки операторов БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Прогресс, а также пункта дислокации сотрудников местного ТЦК в районе Новгорода-Северского Черниговской области. 

