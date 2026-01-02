ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбществоВоенная операция на Украине

Тяжелораненого в Хорлах ребенка госпитализируют в Москву

Мальчика планируют доставить санавиацией из Симферополя
Редакция сайта ТАСС
18:38
© Александр Полегенько/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. 12-летнего мальчика, получившего тяжелые ранения при ударе Вооруженных сил Украины в новогоднюю ночь по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области намерены санавиацией доставить из Симферополя в Москву. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

Читайте также

"Жертвы агонии киевского режима". Последствия удара ВСУ в Херсонской области

"Взрыв произошел рядом с ним (12-летним мальчиком - прим ТАСС), он получил множественные ранения. Сейчас его состояние стабилизируют и готовят ребенка к эвакуации в Российскую детскую клиническую больницу в Москве", - приводятся его слова в Telegram-канале телеканала "Таврия". 

РоссияВоенная операция на УкраинеМоскваХерсонская область