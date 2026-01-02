Пленный из ВСУ рассказал, как помог бойцу РФ во время обстрела в Гуляйполе

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Шевченко помог российскому бойцу укрыться от обстрела и перевязать раны в Гуляйполе Запорожской области. Об этом он рассказал на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Нашу роту бросили под Гуляйполем. Ни путей отхода, ничего. Просто сиди, наблюдай. Нас тупо бросили на мясо. <…> В конце Гуляйполя домик разрушенный, мы обосновались на ночь в погребе. <…> Очнулся, слышу стоны. Смотрю - лежит пацанчик рядом, не наш. Спрашиваю: ты что, русский? Он - да. Говорю ему: "А я - хохол, пошли в укрытие, а то "птички" летают". Пару метров до этого погреба. Так мы и перебрались. Я дал ему бинт перевязаться, обезболивающее из аптечки", - сказал Шевченко.

По словам украинца, далее они вместе с россиянином стали дожидаться прихода российских войск. По его словам, в плену с ним обращались хорошо, делились провизией, сигаретами. "Говорят: давай, дед, мы тебя свяжем. А я отвечаю: два часа прошло, куда я денусь? Так с ними свободно и держался", - рассказал пленный.