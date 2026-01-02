Сальдо: ВСУ использовали средства поражения укрепленных бункеров в Хорлах

Губернатор Херсонской области отметил, что удару подверглись женщины и дети в кафе

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины для удара по кафе и отелю в новогоднюю ночь в Хорлах Херсонской области использовали против мирных жителей средства поражения, достаточные для уничтожения укрепленного бункера. Об этом заявил губернатор области Владимир Сальдо.

"Женщины и дети в кафе и гостинице подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укрепленного бункера", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо отметил, что раненые при ударе по Хорлах могут получить помощь в организационных вопросах и лечении. Он также напомнил, что власти региона выплатят единовременную материальную помощь: в размере 1 млн 567,5 тыс. рублей, людям, получившим ранения средней и тяжелой степени - 627 тыс. рублей, легкой степени - 313,5 тыс. рублей.

Ранее Сальдо заявлял, что Киев использовал три БПЛА для удара по кафе и отелю в Хорлах, один из них нес боезаряд порядка 20 кг тротила.