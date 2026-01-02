ТАСС: у Грабовского ВС РФ уничтожили две провалившие контратаку группы ВСУ
04:12
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. ВСУ безуспешно пытались контратаковать у Грабовского в Сумской области, в результате две штурмовые группы ВСУ уничтожены. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"В районе Грабовского Сумской области ВСУ провели одну контратаку двумя штурмовыми группами 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Комплексным огневым поражением атака отражена, обе группы противника уничтожены", - рассказал собеседник агентства.