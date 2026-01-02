ТАСС: в Харькове ликвидировали участвовавшего в разработке ракет офицера ССО

Согласно украинским ресурсам, Игорь Шпитко направлялся в отпуск прямо с позиций к жене в Одесскую область

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Капитан сил специальных операций (ССО) ВСУ и участник разработки ракет для ударов по территории России Игорь Шпитко был ликвидирован ударом российской ФАБ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковской кольцевой автодороге ударом ФАБ ликвидирован капитан ВСУ Шпитко Игорь Иванович 20.07.1977 г.р. Анализ открытых источников показал, что капитан Шпитко Игорь Иванович проходил службу в командовании ССО "Запад" (г. Хмельницкий). Более того, в эту же дату был нанесен удар ФАБами по цеху по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ на территории машиностроительного завода в Харькове. Это может говорить о том, что 48-летний капитан причастен к разработке ракет, используемых киевским режимом для ударов по территории России", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что согласно украинским ресурсам, капитан направлялся в отпуск прямо с позиций к жене в Одесскую область.

1 января ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что в зоне СВО был ликвидирован командир батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны (111 обр ТРО) ВСУ Николай Шевченко.