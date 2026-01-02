Пленный из ВСУ рассказал, что его мобилизовали по дороге за грибами

Владимир Литкин также заявил, что возвращаться на Украину не хочет, потому что киевский режим посылает граждан на верную смерть

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, который был взят в плен военными группировки войск "Центр" под Красноармейском, рассказал на видео, предоставленном Минобороны России, что был мобилизован представителями территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в 200 м от дома, когда пошел за грибами.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Вышел из дома за грибами сходить, и через метров 200 меня забрали в патрульную, отвезли в ТЦК", - рассказал пленный.

По его словам, боевая подготовка в ВСУ носила условный характер, а командование запугивало и штрафовало военнослужащих за любую провинность. "Пока был в 32-й бригаде после учебки, было такое, что если за алкоголь первый "залет" (случай - прим. ТАСС) было 17 тыс. штраф, второй был 100 тыс. Ну, там говорили, если не будете слушать, учить, то сразу на Покровск, "на ноль" (на передовую - прим. ТАСС)", - сказал Литкин.

Пленный также сообщил, что после сдачи в плен, когда украинских военных вели со связанными руками, дрон ВСУ убил его сослуживца. Он добавил, что возвращаться на Украину не хочет, потому что киевский режим посылает граждан на верную смерть.