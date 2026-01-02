Пленный из ВСУ рассказал, что его мобилизовали по дороге за грибами
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, который был взят в плен военными группировки войск "Центр" под Красноармейском, рассказал на видео, предоставленном Минобороны России, что был мобилизован представителями территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в 200 м от дома, когда пошел за грибами.
"Вышел из дома за грибами сходить, и через метров 200 меня забрали в патрульную, отвезли в ТЦК", - рассказал пленный.
По его словам, боевая подготовка в ВСУ носила условный характер, а командование запугивало и штрафовало военнослужащих за любую провинность. "Пока был в 32-й бригаде после учебки, было такое, что если за алкоголь первый "залет" (случай - прим. ТАСС) было 17 тыс. штраф, второй был 100 тыс. Ну, там говорили, если не будете слушать, учить, то сразу на Покровск, "на ноль" (на передовую - прим. ТАСС)", - сказал Литкин.
Пленный также сообщил, что после сдачи в плен, когда украинских военных вели со связанными руками, дрон ВСУ убил его сослуживца. Он добавил, что возвращаться на Украину не хочет, потому что киевский режим посылает граждан на верную смерть.