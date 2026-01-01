Основателя РДК Капустина переобъявили в розыск по второму уголовному делу

О какой статье идет речь, неизвестно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Основатель запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), заочно приговоренный к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область, переобъявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы <...>. Переобъявлен", - сказано в карточке разыскиваемого. По какой статье он переобъявлен в розыск, не уточняется.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Капустин переобъявлен в розыск по новому уголовному делу, которое рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.

Капустин приговорен заочно к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и другие преступления.