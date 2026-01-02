Сальдо: гражданин Сербии получил осколочные ранения при атаке ВСУ в Хорлах

Мужчина обратился в Скадовскую больницу, сообщил губернатор региона

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Гражданин Сербии был среди пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах Херсонской области, он получил легкие ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Среди посетителей кафе был один серб. Наверное, тоже приехал к кому-то в гости. <...> Мне сообщили медики, он обратился в Скадовскую больницу, к счастью, у него обошлось легкими ранениями осколочными, у него сербский паспорт", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Соловьев Live".