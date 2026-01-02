ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

В Белгородской области три мирных жителя пострадали при ударе ВСУ

Женщина получила ранение при ударе по Белгороду, еще двое ранены при атаке БПЛА
Редакция сайта ТАСС
11:07
© Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

БЕЛГОРОД, 2 января. /ТАСС/. В Белгородской области двое мирных граждан пострадали при ударе вражеского FPV-дрона, еще одна женщина получила ранения во время ракетного удара по центру Белгорода. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Он написал в своем Telegram-канале, что в селе Белянка Шебекинского округа ВСУ атаковали FPV-дроном движущийся автомобиль, в результате чего два человека получили ранения. Гладков также добавил, что еще одна женщина обратилась за медпомощью. Она получила баротравму во время ракетного удара по Белгороду.  

РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине