В Белгородской области три мирных жителя пострадали при ударе ВСУ

Женщина получила ранение при ударе по Белгороду, еще двое ранены при атаке БПЛА

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 января. /ТАСС/. В Белгородской области двое мирных граждан пострадали при ударе вражеского FPV-дрона, еще одна женщина получила ранения во время ракетного удара по центру Белгорода. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Он написал в своем Telegram-канале, что в селе Белянка Шебекинского округа ВСУ атаковали FPV-дроном движущийся автомобиль, в результате чего два человека получили ранения. Гладков также добавил, что еще одна женщина обратилась за медпомощью. Она получила баротравму во время ракетного удара по Белгороду.