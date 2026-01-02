Сальдо: Киев заявляет, что ударом по Хорлам уничтожил военных

При этом всем было известно, что в нем находились мирные граждане, заявил губернатор Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Украинская сторона заявляет, что якобы уничтожила военнослужащих ударом по кафе в Хорлах Херсонской области, при этом всем было известно, что в нем находились мирные граждане. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Это кафе достаточно популярное, туда люди приезжали покушать, поужинать, обычное кафе на прибрежной территории. Люди заказали в новогоднюю ночь столик, там соответствующая программа была организована - Дед Мороз, Снегурочка, аниматоры, потому что там же были и дети, подростки. Все это было хорошо известно. Противник пытается в информационном нашем противоборстве все это преподнести [так], что это якобы были военные, они наносили "военный удар", - сказал он.

Как отметил Сальдо, если Киев считает военными тех, кто "не скрывает, что будет вечеринка, посвященная Новому году, как и во всем мире, то это еще дополнительный цинизм".