Кадыров показал кадры уничтожения пехоты ВСУ

Все решения принимались оперативно, с учетом обстановки на участке, сообщил глава Чечни

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Рамзана Кадырова/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 2 января./ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения пехоты ВСУ.

"Сумское направление. Поставленные задачи выполняют подразделения спецназа "Ахмат" МО РФ - отряды "Горец", "Каштан", "Питерский", "САГ Пресс" в полном взаимодействии с 15-м танковым полком. Бойцы работают, показывая образцовую слаженность, дисциплину и профессионализм. А это кадры ударов по позициям ВСУ и зонам их перемещения. Грамотно выстроенная координация, четкое распределение ролей и уверенные действия позволили своевременно выявить и уничтожить пехоту противника в районе н.п. Мирополье", - написал Кадыров.

"Все решения принимались оперативно, с учетом обстановки на участке. Отработали отлично, без потерь и лишних движений. ВСУ всячески пытаются стабилизировать ситуацию на передовых позициях, но ничего толкового у них не получается. Наши подразделения действуют как единый механизм, подтверждая высокий уровень подготовки и боевого братства", - добавил Кадыров.