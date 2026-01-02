ТАСС: подразделения ВСУ "Арей" из идейных нацистов перебросили на Сумщину

Это сделано для контратаки, а также для "восстановления утраченных позиций в районе Высокого", рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Подразделения 253-го отдельного штурмового полка ВСУ "Арей", состоящие из идейных нацистов, переброшены в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Из-за низкой боеспособности и морально-психологического состояния 116-й и 119-й бригад теробороны в Краснопольский район переброшены подразделения 253-го ошп "Арей" (ранее 253-й отдельный штурмовой батальон 129-й отдельной бригад теробороны), состоящего из идейных нацистов, для проведения контратак и восстановления утраченных позиций в районе Высокого", - сказал собеседник агентства.

По показаниям пленных, основу "Арея", помимо нацистов, составляют осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные и иностранные наемники. Ранее подразделение участвовало во вторжении в Курскую область.