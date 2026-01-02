Сайт со списками жертв удара ВСУ по Хорлам разблокировали

Страница со списком погибших стала вновь доступна к 10:35 мск 2 января

© Александр Полегенько/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Подвергшийся хакерской атаке сайт со списками жертв удара Вооруженных сил Украины по кафе в Хорлах Херсонской области разблокирован, сообщил корреспондент ТАСС.

К вечеру 1 января на сайте были опубликованы имена первых опознанных погибших в Хорлах при атаке ВСУ на кафе и гостиницу. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утром 2 января сообщил ТАСС, что хакеры атаковали сайт, в результате доступ к ресурсу для родственников жертв украинского удара был временно заблокирован.

Страница со списком погибших стала вновь доступна примерно к 10:35 мск 2 января, сообщил корреспондент ТАСС. На ней по-прежнему опубликованы имена семи жертв украинской агрессии.