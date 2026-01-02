Эксперт Киселев: ударившие по Хорлам БПЛА собраны из деталей Rheinmetall

Немецкая компания поставляет комплектующие для беспилотников на Украину, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 2 января. /ТАСС/. Беспилотники, атаковавшие в новогоднюю ночь кафе и отель в Хорлах Херсонской области, собраны из деталей производства немецкой компании Rheinmetall. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"На фото- и видеоматериалах, появляющихся в открытых источниках и СМИ, снятых в кафе в Хорлах, отчетливо видно, что беспилотники собраны из немецких запчастей. С 2023 года Германия начала на Украину поставки комплектующих компонентов к БПЛА: систем радиоуправления, контролеров, двигателей внутреннего сгорания. Сейчас немцы еще модернизируют свои компоненты к БПЛА, в том числе двигатели. <…> В беспилотниках, упавших в Хорлах, были запчасти немецкой компании Rheinmetall, которая и ведет поставки [комплектующих для БПЛА] на Украину", - сказал он.