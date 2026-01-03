ТАСС: в Черниговской области ВС РФ уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ
03:41
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Склады и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ уничтожены в Черниговской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"В Черниговской области несколькими ударами БПЛА "Герань-2" уничтожены склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Ранее Минобороны России сообщило о поражении пункта управления и склада с БПЛА ВСУ в ночь с 1 на 2 января специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Семеновка Черниговской области.