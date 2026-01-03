В Запорожской области уничтожили группу подразделения ВСУ "Волки да Винчи"

Из-за массированного удара погибли порядка 10 боевиков, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 3 января. /ТАСС/. Часть взвода элитного подразделения ВСУ "Волки да Винчи" уничтожена в поселке Железнодорожное Запорожской области. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в результате массированного удара погибли порядка 10 боевиков.

"В Железнодорожном Запорожской области под массированный удар попал очередной взвод элитных боевиков "Волки да Винчи", существенная часть этого взвода уничтожена", - сказал он.

Ранее Кимаковский сообщал ТАСС, что элитное подразделение ВСУ "Волки да Винчи" требует вывода из окрестностей Гуляйполя. По его данным, за сутки только на этом участке фронта подразделение потеряло несколько десятков человек.