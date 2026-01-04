ТАСС: в Черниговской области уничтожили украинскую активистку Лану Черногорскую

Женщина увлекалась оккультизмом и была оператором БПЛА, входила в структуру Украинской добровольческой армии, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Известная активистка Лана Черногорская, входившая в структуру Украинской добровольческой армии (боевое крыло "Правого сектора" - организация признана экстремистской и запрещена в РФ), уничтожена в Черниговской области. Женщина увлекалась оккультизмом и была оператором БПЛА, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным силовиков, активистка погибла в ходе уничтожения складов и казарм операторов БПЛА в Черниговской области. "Украинские ресурсы подтверждают потери. Ресурсы противника утверждают, что в Семеновке Черниговской области уничтожена стоянка с техникой местной больницы. Однако на фото отчетливо видны военизированные пикапы, используемые ВСУ. Кроме того, украинская пропаганда умалчивает еще один факт. В результате удара ликвидирована известная волонтерка Лана Черногорская", - говорится в сообщении.

Как отметили в силовых структурах, "нацистка входила в структуру Украинской добровольческой армии (боевое крыло "Правого сектора"), увлекалась оккультизмом и была оператором БПЛА".

Ранее 3 января сообщалось, что несколькими ударами БПЛА "Герань-2" в Черниговской области были уничтожены склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ.