ТАСС: преобразованный в полк нацистский "Арей" не сможет восполнить потери

Это связано с отсутствием добровольцев в военкоматах Украины, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Нацистский штурмовой полк "Арей" ВСУ (ранее 253-й отдельный штурмовой батальон 129-й отдельной бригад теробороны) не сможет восполнить потери личного состава из-за отсутствия добровольцев в военкоматах Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. "Арей" комплектовался преимущественно идейными нацистами, бывшими заключенными и иностранными наемниками.

"Командование ВСУ продолжает расширение штатов так называемых штурмовых войск. Директивой главкома ВСУ из состава 129-й обр ТРО (отдельной бригады территориальной обороны - прим. ТАСС) выведен 253-й ошб (отдельный штурмовой батальон - прим. ТАСС) "Арей", расширен до полка и введен в состав штурмовых войск. Командиром подразделения остался Грищук Александр с позывным Македонец. <…> Остается открытым вопрос, кем украинское командование будет заполнять вакантные должности, образовавшиеся после расширения штатов. В ходе вторжения в Курскую область батальон понес большие потери, а количество добровольцев в военкоматах Украины уже давно стремится к нулю. Поэтому вряд ли удастся его укомплектовать", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "Арей" комплектовался преимущественно идейными нацистами, которых перебрасывали на самые горячие направления СВО. По словам пленных, основу "Арея" также составляют осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные и иностранные наемники.

2 января в силовых структурах сообщили ТАСС, что боевики "Арея" были переброшены в Сумскую область в район населенного пункта Высоцкое в связи с низкой боеспособность и подавленным морально-психологическим состоянием находящихся там военнослужащих 116-й и 119-й бригад теробороны ВСУ.