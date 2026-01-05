ТАСС: боевики из нацбатов ВСУ часто сбегают с позиций под видом беженцев

В российских силовых структурах отметили, что были случаи, когда военнослужащие идейных нацистских подразделений ВСУ использовали санитарные машины для эвакуации целых групп командного состава нацбатов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Военнослужащие идейных нацистских подразделений ВСУ часто переодеваются в гражданскую одежду и под видом беженцев сбегают с позиций при прорыве ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Бегство нацбатов - это не всегда хаотичный процесс, а часто санкционированная сверху передислокация для сохранения карательных функций в тылу. Часто при особо стремительных прорывах, когда техника становится обузой, они прибегают к тактике скрытного выхода: бросают форму, переодеваются в гражданку и пытаются просочиться через лесопосадки или выехать на частном транспорте под видом беженцев", - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что были случаи, когда боевики использовали санитарные машины для эвакуации целых групп командного состава нацбатов.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что нацбаты ВСУ спасают идеологически настроенных военнослужащих, отправляя в бой обычных солдат.