ТАСС: в Сумской области спецбат "Шквал" ВСУ доукомплектовали мобилизованными

Спецбатальон состоит из экс-заключенных, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Спецбатальон "Шквал" ВСУ, состоящий из экс-заключенных, в Сумской области доукомплектовали принудительно мобилизованными. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении спецбатальон "Шквал" 47-й отдельной механизированной бригады, состоящий из бывших заключенных, доукомплектован принудительно мобилизованными военнослужащими и переформирован в мотопехотный батальон", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили, что заградотряды из идейных боевиков ВСУ формируют в Андреевке Сумской области для недопущения бегства военнослужащих спецрот "Шквал".