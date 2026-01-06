Пленный из ВСУ: командование до последнего заверяло, что Димитров под контролем

По словам украинского военнослужащего, он месяц сидел в подвале, пока не решил сдаться

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Украинское командование не выводило солдат из Димитрова в ДНР, уверяя их, что город все еще находится под контролем ВСУ. Об этом рассказал военнослужащий 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Артем Демиденко на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Нас командование не выводит. Говорит, что [вы] должны были быть здесь, город еще наш. Но в итоге мы все видим и все понимаем, что город уже не наш. Город уже русских", - сказал он, отметив, что на самом деле в населенном пункте "очень много русских солдат".

На позиции в Димитрове Демиденко был отправлен в конце ноября 2025 года. Там находился около месяца, пока не сдался в плен российским бойцам. "Месяц сидели в подвале, потому что на улице было очень страшно и потому что летало очень много FPV. Мы пытались выбраться домой. Выбраться мы не могли, потому что птички не давали нам выбраться. И минометка (минометы - прим. ТАСС), и артиллерия работали. Страшно было идти. Тем более домой дороги мы не знали", - рассказал он. В какой-то момент Демиденко услышал голоса российских бойцов, проводивших зачистку построек от ВСУ, и решил сдаться.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утром 27 декабря 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, где ему доложили об освобождении Димитрова в ДНР.